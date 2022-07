Cristiano Ronaldo humilié, impossible de lui mentir

Dans : Premier League.

Claude Dautel

Cristiano Ronaldo s'entraîne toujours loin de Manchester United. Mais son transfert s'éternise et CR7 commence à comprendre que son avenir est plus qu'incertain, ce qui est évidemment une grosse surprise.

En arrivant sur le banc de Manchester United juste après la fin d’une saison médiocre, Erik ten Hag savait qu’il allait avoir beaucoup de travail. Mais l’entraîneur néerlandais ne se doutait probablement pas qu’il allait rapidement devoir gérer un dossier dont toute la planète football allait entendre parler, à savoir le désir de Cristiano Ronaldo de quitter Old Trafford un an seulement après son retour en Premier League. Pourtant, CR7 a manqué la reprise de l’entraînement, avant d’être dispensé de faire la tournée entamée en Thaïlande par le club mancunien pour des « motifs personnels ». Tandis que la star portugaise continue à communiquer sur les réseaux sociaux en montrant qu’il travaille très fort, son agent, Jorge Mendes, s’active pour lui trouver un club à la hauteur de ses attentes sportives et financières. Car c’est une évidence, Cristiano Ronaldo ne veut pas signer n’importe où et il a l’intention de gagner encore quelques trophées. Sauf que la réalité est brutale.

Si cette semaine, on a appris que le joueur de Manchester United avait reçu, et refusé, une offre colossale d’un club saoudien, ESPN affirmant que CR7 avait dit non à 275 millions d’euros sur deux ans. Cependant, tandis que du côté du club anglais, on affirme toujours compter sur Cristiano Ronaldo, lequel a encore un an de contrat, le représentant du joueur de 37 ans commence à comprendre qu’il lui sera difficile de trouver un club européen ayant le standing attendu par celui dont il est l’agent historique. Le Paris Saint-Germain, consulté dans ce dossier, a poliment refusé, et deux autres clubs qui étaient susceptibles d’avoir besoin d’un attaquant viennent tour à tour de dire non à Jorge Mendes.

Chelsea, Munich, le PSG, les portes se ferment pour Cristiano Ronaldo

C’est d’abord Chelsea, qui a perdu Romelu Lukaku et pouvait éventuellement penser à Cristiano Ronaldo, qui a décliné l’offre, et samedi, après l’annonce du départ de Robert Lewandowski à Barcelone, le Bayern Munich a encore une fois dit pourquoi la signature du quintuple Ballon d’Or était impossible. « J'ai beaucoup de respect pour Cristiano Ronaldo, ses succès et sa carrière. Mais encore une fois : c'était et ce n'est pas un sujet de réflexion pour nous », a répété le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic.

Ce dimanche, le Manchester Evening News affirme que du côté de Cristiano Ronaldo, la déception est énorme de voir le peu d’engouement des gros clubs européens, et que peu à peu l’idée de finalement rester à Manchester United fait son chemin, même si CR7 ne jouera pas la Ligue des champions. « Rester à United pourrait être la seule option de Ronaldo cet été (...) Ses options s'épuisent rapidement, car il est difficile de savoir désormais qui sera capable de répondre à ses demandes, à la fois financièrement mais aussi de ce qu'il estime comme étant acceptable sur le terrain (...) Erik ten Hag pourrait désormais réaliser son souhait de travailler avec Cristiano Ronaldo et de l'appeler pour aider à ramener Manchester United en Ligue des champions pour la saison prochaine. S'il reste à United, marque des buts qui envoient le club en Ligue des champions et aide Ten Hag à ramener Old Trafford sur la carte du football européen, son statut légendaire ne fera que grandir encore », fait remarquer George Smith, qui suit les Mancuniens pour le journal régional. A CR7 de désormais décider.