Manchester United menacé, Jim Ratcliffe calme l'UEFA

Ineos a récemment fait son entrée au capital de Manchester United. L'entreprise est déjà actionnaire de Nice, ce qui pouvait poser un problème si les deux clubs terminent européens en fin de saison.

L'UEFA est vigilante au risque de conflits d'intérêt que peut amener le fait que des clubs appartenant au même propriétaire puissent s'affronter sur la scène européenne. Manchester United avait de quoi être inquiet après l'arrivée de Jim Ratcliffe et d'Ineos au sein de son capital. Car l'Anglais a déjà des parts à Nice. Et les deux clubs pourraient bien finir par se qualifier en Ligue Europa. L'UEFA a d'ailleurs publié le week-end dernier une version mise à jour de ses lois sur l'intégrité qui stipule que dans le cas où deux clubs du même groupe de propriété se qualifient pour la même compétition, un seul sera autorisé à y participer, l'autre devant jouer en compétition inférieure, à savoir dans ce cas de figure la Ligue Europa Conférence.

United négocie sévère avec l'UEFA

Selon les informations du Daily Mail, Manchester United a néanmoins reçu l'assurance de l'UEFA que le club sera autorisé à participer à la Ligue Europa la saison prochaine si Nice se qualifie également et ce, malgré les restrictions de l'instance dirigeante européenne sur la propriété multi-clubs. Pour le moment Nice, cinquième, devance les Red Devils, qui sont sixièmes de Premier League. Mais United veut tout faire pour ne pas jouer à l'échelon inférieur et a ouvert des négociations avec l'UEFA au cas où rien ne changerait. Toujours d'après le Mail Sport, le secrétaire général de l'instance, Theodore Theodoridis, a récemment été invité à Old Trafford pour continuer les tractations. Et elles ont apparemment été bonnes, puisque l'UEFA a indiqué qu'elle n'exclurait pas United de participer à la même compétition que Nice. Manchester United aura néanmoins jusqu'au 3 juin pour démontrer qu'il ne partage aucune gestion conjointe des fonctions administratives avec le club du sud de la France. Pour rappel, Jim Ratcliffe est actionnaire majoritaire de Nice et détient aussi 25% de Manchester United...