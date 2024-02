Un sale coup pour finir, Man United sans pitié avec Martial

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Opéré en janvier dernier suite à une blessure à l’aine, Anthony Martial pourrait quitter l’infirmerie au mois d’avril. Mais pas sûr que l’attaquant de Manchester United retrouve la compétition d’ici la fin de la saison. Ses dirigeants ont déjà acté son départ cet été, et peut-être même le terme de son exercice.

Manchester United n’a encore rien annoncé concernant l’avenir d’Anthony Martial, mais les sources sont unanimes de l’autre côté de la Manche. Sauf improbablement rebondissement, l’attaquant en fin de contrat ne sera pas conservé cet été. Le club mancunien a décidé de ne pas lever l’option pour le prolonger d’une année supplémentaire. Cette alternative aurait pu permettre aux Red Devils d’envisager un transfert. Mais le pensionnaire de Premier League semble déterminé à mettre fin à son histoire avec Anthony Martial.

Martial de l'infirmerie au placard ?

Le Français sera clairement poussé vers la sortie et pourrait même passer la fin de son aventure au placard. En effet, la source Football Insider croit savoir que l’ancien joueur de l’AS Monaco a peut-être déjà disputé son dernier match avec Manchester United. Autrement dit, même si l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais doit revenir en avril, suite à son opération à l’aine en janvier dernier, le manager Erik ten Hag pourrait le laisser à l’écart jusqu’à la fin de la saison.

L’hypothèse paraît tout de même étonnante dans la mesure où le coach néerlandais ne possède que très peu de solutions au poste d’avant-centre. Le retour d’Anthony Martial représenterait un soulagement, du moins si les Red Devils avaient encore un objectif à atteindre d’ici là. Bien sûr, l’international tricolore n’est pas particulièrement attendu, lui qui a tant déçu depuis son arrivée en 2015. Outre ses blessures à répétition, ses performances irrégulières et son manque d’implication ont agacé. Ajoutez à cela des revenus qui pèsent lourd sur la masse salariale du club, et l’on obtient un joueur à éjecter au plus vite.