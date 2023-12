Man Utd ‍: Erik ten Hag bientôt viré, huit candidats pour le remplacer

Erik ten Hag vit des heures compliquées du côté d'Old Trafford. Le manager néerlandais de Manchester United serait même en grand danger.

Remplacer Sir Alex Ferguson au poste de patron des Red Devils n’est pas chose aisée. Et après David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag pourrait rapidement le comprendre. Tandis que le technicien mancunien tente toujours de trouver les bons réglages, la révolte gronde dans son vestiaire, au point que certains joueurs auraient même fait savoir qu'ils voulaient la tête de Ten Hag. Au moment où les Glazer s'apprêtent à vendre 25% de leur club à Sir Jim Ratcliffe, ce dernier n'envisageait pas de démettre l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam, arrivé en avril 2022, mais face à cette rébellion de plusieurs cadres, tout pourrait changer à en croire les tabloïds anglais, qui voient bien Erik ten Hag brutalement passer à la trappe.

