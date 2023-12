Man United ‍: 300 employés virés, Ineos sème le chaos

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Jim Ratcliffe, le patron d’Ineos, a racheté 25 % des parts de Manchester United. Et ses premières décisions pourraient être terribles pour des centaines de salariés des Red Devils.

Le patron de l’OGC Nice et d’Ineos a enfin un pied à Manchester United. Après des mois de négociations avec la famille Glazer, l’homme d’affaires britannique a acquis 25 % des Red Devils. Et selon les informations obtenues par le Guardian en ce début de semaine, Jim Ratcliffe a l’intention de faire bouger les choses à Manchester United. La preuve, il a demandé à un acteur externe de réaliser un audit financier du club afin de licencier une partie conséquente des salariés.

D’après les premiers échos du tabloïd britannique, 25 à 30 % des employés pourraient être concernés soit un total de 300 personnes sur le millier d’employés que compte Manchester United. L’objectif d’une telle manœuvre pour Jim Ratcliffe serait bien sûr financier avec pour but de minimiser les dépenses qui ne concernent pas l’acquisition de joueurs et l’aspect purement sportif et compétitif de l’équipe. Le Guardian dévoile par ailleurs que Jim Ratcliffe a prévu d’injecter au minimum 300 millions d’euros dans les infrastructures du club.

« Nous pouvons apporter un succès sportif sur le terrain pour compléter le succès commercial incontestable dont le club a bénéficié. Cela demandera du temps et de la patience » avait confié le nouvel actionnaire minoritaire de Manchester United il y a quelques jours dans une lettre adressée aux supporters du club rouge. Un discours ambitieux qui va donc se concrétiser par des actes avec l’injection de millions d’euros… mais également avec le licenciement de centaines d’employés qui eux, ne remercieront certainement pas Jim Ratcliffe et Ineos de leur faire perdre leur travail. Et que cela soit profitable à Manchester United leur fera une belle jambe lorsqu’ils seront au chômage.