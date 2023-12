Manchester United s'offre une énorme victoire pour le Boxing Day ‍!

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Le choc entre Manchester United et Aston Villa programmé en clôture de ce boxing day 2023 a tenu toutes ses promesses. Largement dominés dans un premier temps, les Red Devils ont tout renversé en seconde période (3-2).

Au lendemain de l'annonce de l'entrée d'Ineos dans le capital de Manchester United, Old Trafford s'attendait à tout, mais probablement pas à ce scénario totalement fou. Car le match contre Aston Villa débutait de la pire des façons pour l'équipe de Ten Hag, puisque après 26 minutes, les visiteurs menaient déjà 2 à 0 après notamment une boulette d'Onana. Jusqu'à l'heure de jeu, on se demandait comment cette équipe de Man Utd allait faire pour éviter une nouvelle humiliation cette saison. Mais d'un seul coup, le match entrait dans une nouvelle dimension pour le plus grand plaisir des fans mancuniens.

Hojlund marque son premier but en Premier League

C'est d'abord Garnacho qui réduisait le score (60e), le jeune attaquant international argentin égalisant 10 minutes plus tard (2-2, 70e). Mais Old Trafford allait totalement exploser lorsque Rasmus Hojlund trompait Martinez, marquant là son premier but en Premier League et donnait l'avantage à Manchester United (3-2, 82e). Aston Villa était KO debout et n'allait jamais s'en remettre, laissant filer trois points précieux dans la course au titre quelques jours après avoir concédé un triste nul contre Sheffield. Pour Manchester United et son entraîneur, cette victoire est un vrai soulagement après trois matchs sans succès.