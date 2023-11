Man Utd va exploser le mercato d’hiver

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester United n'a pas prévu de chômer cet hiver sur le marché des transferts. Les Red Devils ont déjà des profils ciblés et ils ont de quoi plaire aux fans du club anglais.

Les fans de Manchester United pestent depuis quelques années maintenant contre les propriétaires du club, la famille Glazer. La volonté est claire, son départ ou bien la cession d'un grand pourcentage de l'institution. Cela sera bientôt chose faite puisque Ineos va rentrer dans le capital avec dans la tête l'idée de faire sa petite révolution. Cette dernière pourrait avoir lieu plus tôt que prévu car il se dit que Manchester United a prévu de sortir le portefeuille lors du prochain marché des transferts hivernal.

Manchester United a deux grosses idées en tête

Selon les informations de Record, Manchester United veut s'attacher les services de deux joueurs de Benfica. Il s'agit du milieu défensif Joao Neves, qui est considéré comme le remplaçant de Casemiro, courtisé en Arabie saoudite. Benfica n'est cependant pas chaud du tout à l'idée de lâcher son crack et n'acceptera aucun montant inférieur à sa clause libératoire, fixée à 120 millions d'euros. Autre joueur à séduire la direction mancunienne, Erik Ten Hag en tête : Antonio Silva. Le défenseur international portugais de 20 ans est déjà une valeur sûre du club de Lisbonne et est vu comme la recrue parfaite pour compenser un départ de Raphaël Varane. Pareil que pour Joao Neves, Benfica n'est pas chaud pour le lâcher cet hiver et n'acceptera pas moins que sa clause, évaluée à près de 90 millions d'euros. Manchester United est donc fixé, s'il veut recruter l'un voire les deux joueurs, il faudra dépenser sans compter. Aucun cadeau ne sera fait.