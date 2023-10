Ten Hag bientôt viré, la menace plane à Man Utd

Manchester United vit un début de saison mouvementé. Sportivement, les Red Devils de Ten Hag déçoivent. Le Néerlandais n'est pas encore menacé mais l'arrivée d'Ineos dans le capital du club donne des idées à un ancien manager de Chelsea.

Avec un mercato estival plutôt ambitieux (Onana, Hojlund, Mount notamment) et une année de rodage, Erik Ten Hag n'a plus le temps à Manchester United. Les résultats des Red Devils doivent s'améliorer rapidement sous peine de voir le Néerlandais menacé à court terme. Pour le moment, malgré le succès à Sheffield United 2-1 samedi soir, c'est compliqué en Premier League avec une décevante 8e place. En Ligue des champions, ce n'est guère mieux avec deux défaites en deux matchs. Erik Ten Hag pourrait être une cible facile en fonction des changements au sommet du club mancunien.

Le propriétaire d'Ineos et de l'OGC Nice Jim Ratcliffe est sur le point de racheter 25% du capital de Manchester United. Son arrivée pourrait s'accompagner d'un changement sur le banc du club. Graham Potter l'a bien compris selon les informations du Sun. L'ancien manager de Chelsea est suivi de près par Naples, désireux de remplacer Rudi Garcia au plus vite. Néanmoins, Potter reste en position d'attente car il préfère plutôt le poste de manager à Manchester United.

