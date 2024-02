Le geste scandaleux de Bruno Fernandes choque l’Angleterre

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Une terrible capture d'écran montre le cinéma de Bruno Fernandes avec Manchester United pour obtenir un coup-franc. Une réaction très vive en Angleterre en a découlé.

Tout n’est pas parfait et l’utilisation de l’arbitrage vidéo fait en ce moment l’objet de beaucoup de contestations, mais cela a eu quelques effets bénéfiques comme le fait de supprimer toutes les simulations dans la surface de réparation pour obtenir un pénalty. Néanmoins, pour obtenir un coup-franc, tout semble permis pour Bruno Fernandes qui a oeuvré en ce sens contre Fulham ce samedi en Premier League. Sur une tentative de tir, le milieu de Manchester United fait comme si il avait été touché par derrière pour obtenir un coup-franc, ce que l’arbitre ne lui octroie pas. Mais le Portugais en rajoute et reste au sol en se tenant la cheville, tout en gardant un oeil sur l’action. Toujours dans le champ de la caméra, ce qui n’est pas toujours le cas quand l’action se prolonge, Bruno Fernandes se relève comme par magie au moment de demander un ballon à ses coéquipiers, étant soudainement guéri de sa grave blessure des secondes précédentes.

Des million de visionnage pour cette action

Honestly the biggest fucking shit bag in the league. Absolute cheating cunt! pic.twitter.com/ktYFVQQyjC — Daine (@Gidge11) February 25, 2024

Une attitude qui a choqué l’Angleterre quand ces images ont été diffusées, et ont provoqué un torrent de critiques à l’encontre du Portugais. Il faut dire que l'extrait montré a été vu rapidement plusieurs millions de fois ! Surtout dans un pays où le fair-play est resté important, et surtout où les « divers », les plongeurs et les simulateurs, ne sont pas appréciés. Si l’arbitre n’est pas tombé dans le piège du joueur de MU, nul doute que les officiels vont désormais avoir bien du mal à y croire la prochaine fois que le Portugais se tordra de douleur après une faute… ou pas. Certains voix en Angleterre estiment même que Bruno Fernandez devrait être convoqué par la commission de discipline, même si ces scènes arrivent souvent sur les terrains de football, sans être tout le temps dans le champ des caméras malheureusement.