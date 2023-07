Un capitaine anglais en Arabie Saoudite, les LGBT le sanctionnent

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Comme beaucoup d’autres joueurs cet été, Jordan Henderson devrait s’envoler pour l’Arabie Saoudite. Le milieu de Liverpool a choisi de répondre favorablement à l’offre généreuse d’Al-Ettifaq. Un transfert critiqué en Angleterre où la communauté LGBT+ ne comprend pas sa décision.

L’Arabie Saoudite n’en a pas terminé. Après les signatures de stars comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore N’Golo Kanté, d’autres grands noms s’apprêtent à débarquer en Saudi Pro League. Le championnat local va bientôt accueillir des joueurs du calibre de Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin et Jordan Henderson. Le milieu de Liverpool n’a pas pu résister face à l’offre généreuse d’Al-Ettifaq qui lui propose un salaire à environ 809 000 euros par semaine !

Henderson critiqué en Angleterre

Et sans parler de l’aspect financier, le capitaine des Reds aura l’opportunité de travailler sous les ordres d’un certain Steven Gerrard, légende de Liverpool. Sauf que tout le monde ne comprend pas forcément la décision de Jordan Henderson. En effet, la communauté LGBT+ en Angleterre s’étonne de l’exil du milieu de terrain. Il faut dire que le cadre de Jürgen Klopp a toujours été un allié de la communauté. On l’a souvent vu porter le brassard en arc-en-ciel et apporter son soutien publiquement. Des prises de position incompatibles avec un départ en Arabie Saoudite, où l’homosexualité représente un délit passible de la peine de mort.

Beyond disappointed. A sell out like Becks.



Looks like we’re back to one banner. https://t.co/4S2v5H46j2 — 3LIONSPRIDE 🌈🦁🦁🦁⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏳️‍🌈 (@3Lionspride) July 19, 2023

« Plus que déçue » par Jordan Henderson, qui a défendu la communauté en tant que capitaine de l'Angleterre, l’association 3LionsPride a donc exprimé son sentiment sur Twitter et à travers un communiqué. « Notre joie pour M. Henderson lorsqu'il a marqué contre l'Ukraine à l'Euro était, en partie, due à sa gentillesse et à ses lacets arc-en-ciel "chanceux". Une bannière a été créée pour commémorer sa présence à nos côtés pour soutenir l'Angleterre et montrer sa visibilité sur le terrain. Si les rumeurs sont vraies, alors cette bannière sera reléguée dans les profondeurs de l'histoire », a prévenu l’association marquée par cette trahison.