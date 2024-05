La Premier League va voter pour supprimer la VAR ‍!

Face aux nombreuses polémiques engendrées par l'utilisation de la VAR, la Premier League a annoncé ce mercredi que les clubs vont être sollicités afin de savoir si l'assistance vidéo aux arbitres doit être supprimée dès la saison prochaine.

C'est un véritable coup de tonnerre en Angleterre, qui a été l'un des premiers pays à mettre en place la VAR, ce mercredi soir, alors que la Premier League se terminera le week-end prochain, Sky Sports annonce que le mois prochain un vote décidera de l'avenir de la VAR. Le média sportif anglais affirme que cette aide vidéo, largement contestée de l'autre côté de la Manche comme ailleurs en Europe, pourrait être supprimée dès la saison prochaine.

Premier League clubs will be asked to vote on the possible abolition of VAR for next season 🚨pic.twitter.com/TEq70GemE8