La bourde confirmée, Liverpool veut annuler sa défaite

Quatre jours plus tard, Liverpool ne parvient toujours pas à digérer sa défaite sur le terrain de Tottenham (2-1) samedi. Une erreur d’arbitrage a privé les Reds d’un but valable. D’où la folle proposition du manager Jürgen Klopp.

Liverpool l’a mauvaise, et ça peut se comprendre. Battus dans le choc face à Tottenham samedi, les Reds, pourtant réduits à 10 quelques minutes plus tôt, pensaient ouvrir le score par l’intermédiaire de Luis Diaz (34e). Un but refusé pour un hors-jeu au terme d’une drôle de séquence. La VAR a en effet détecté l’absence de hors-jeu sur cette action. Mais à cause d’une incompréhension entre l’arbitre vidéo et son collègue sur le terrain, la réalisation du Colombien n’a pas été validée.

De quoi provoquer la colère de Liverpool, d’autant que l’organisme responsable de l’arbitrage anglais (Professional Game Match Officials Board) a officiellement reconnu son erreur. Du coup, le manager des Reds Jürgen Klopp tient à réparer la bourde des arbitres concernés. « Je ne suis en colère contre aucun d'entre eux, aucunement, a réagi l’Allemand. Nous ne devrions pas nous en prendre à eux. Ils ont fait une erreur et je suis sûr qu'ils se sont sentis horriblement mal cette nuit-là. Cela me suffit et nous devrions en discuter sans émotions. »

Klopp veut rejouer le match

« J'ai 56 ans, je suis dans le football depuis longtemps. Je ne le gère pas toujours bien mais je suis habitué aux mauvaises décisions. Mais quelque chose comme ça, autant que je me souvienne, cela ne s'est jamais produit. Donc je pense qu'un replay serait la bonne chose à faire. Ou alors l'arbitre réunit les deux managers à ce moment-là et on cherche à régler le problème. En disant par exemple de laisser Liverpool marquer un but. Le problème c’est que nous avons concédé un but deux minutes plus tard », a rappelé Jürgen Klopp, sans doute conscient que sa demande n’aboutira pas.