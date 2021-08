Harry Kane, un beau message et 24 millions d'euros derrière

Harry Kane ne veut plus quitter Tottenham. Il compte y rester, surtout s'il s'offre un nouveau contrat XXL.

Annoncé sur le départ pendant tout le mois d’août, Harry Kane avait même repris avec une semaine de retard pour faire comprendre son envie de rejoindre Manchester City. Mais en dépit du forcing des Citizens, l’avant-centre des Three Lions n’a pas bougé, son président Daniel Levy se montrant d’une fermeté absolue. Résultat, l’Anglais a repris l’entrainement puis les matchs, et est désormais parti pour jouer toute la saison avec les Spurs. Dans un message sur les réseaux sociaux, il a annoncé la fin des rumeurs de transferts à son sujet.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1