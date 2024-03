L’OL et l’OM bataillent, Liverpool vient les mettre d’accord

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Susceptibles de changer d’entraîneur cet été, Lyon et Marseille s’intéressent au coach du LOSC Paulo Fonseca, bientôt en fin de contrat. Malheureusement pour les deux Olympiques, Liverpool pourrait se mêler à la lutte et faire du Portugais le successeur de Jürgen Klopp.

Paulo Fonseca a la cote sur le marché des entraîneurs. Au-delà de ses résultats satisfaisants, avec une quatrième place actuellement occupée en Ligue 1, et un quart de finale de Ligue Europa Conférence à jouer contre Aston Villa, le coach de Lille séduit par sa philosophie de jeu et son expérience. Ce n’est pas un hasard si l’Olympique de Marseille s’intéresse à son profil depuis plusieurs mois. Cet été encore, après le probable départ de Jean-Louis Gasset, le club phocéen va de nouveau tenter de le récupérer. Mais la tâche s’annonce compliquée pour les Marseillais.

Liverpool pense aussi à Fonseca

Il faudra peut-être composer avec la concurrence de l’Olympique Lyonnais, pas certain de continuer avec Pierre Sage la saison prochaine, mais aussi celle de Liverpool ! Paulo Fonseca fait effectivement partie des pistes envisagées par les Reds, révèle The Athletic. Et depuis ce vendredi, on sait que Xabi Alonso, longtemps décrit comme la priorité pour la succession de Jürgen Klopp, ne rejoindra pas le club anglais. L’Espagnol a décidé de poursuivre sa belle aventure au Bayer Leverkusen.

🇩🇪 Xabi Alonso va rester au Bayer Leverkusen !

🗨️ "Mon travail ici n'est pas terminé"#beINSPORTS #Interview pic.twitter.com/HifUN5gZbZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 29, 2024

Le dossier Paulo Fonseca pourrait donc remonter dans les priorités de Liverpool qui aurait également étudié le profil du Lensois Franck Haise via la data. Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour Marseille, Lyon et surtout Lille. Le club nordiste, évidemment satisfait du travail de son entraîneur, espère le convaincre de prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Autant dire que le LOSC devra se montrer convaincant, notamment sur le plan sportif avec la promesse d’un effectif à la hauteur de ses ambitions et de sa popularité.