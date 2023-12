Kurt Zouma terrorisé, il a été braqué chez lui avec sa famille

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Kurt Zouma était forfait dimanche lors du derby entre West Ham et Crystal Palace sans que l'on sache pourquoi. La presse anglaise a révélé que le défenseur français a été attaqué à son domicile.

C'est un événement dont il se souviendra hélas longtemps, Kurt Zouma a vécu samedi un vrai cauchemar lorsque sa famille et lui ont vu débarquer dans leur maison de Londres un gang armé jusqu'aux dents. Les individus n'étaient pas là pour rigoler ou demander des autographes, puisqu'ils ont menacé le joueur de West Ham et ses proches avant de repartir avec des montres et du cash, pour un butin estimé à plus de 120.000 euros. Plus que le montant du larcin, c'est surtout la détermination des braqueurs qui a terrorisé le joueur et sa famille. Pourtant, Kurt Zouma vivait dans un quartier où résident des VIP, et où la sécurité est importante, mais pas suffisamment pour empêcher cette attaque extrêmement brutale, au point même de traumatiser le footballeur.

Zouma trop choqué pour jouer contre Crystal Palace

Dans un communiqué confirmant l'information, West Ham a lancé un appel à témoins en offrant une récompense à ceux qui permettraient l'arrestation des braqueurs. « West Ham United offre une prime de 29. 000 euros pour toute information menant à l'arrestation et à la poursuite des cambrioleurs qui se sont introduits par effraction dans la maison du défenseur Kurt Zouma à la veille du match de Premier League du club contre Crystal Palace ce week-end. La maison de Kurt a été cambriolée samedi alors que toute sa famille était dans la maison, laissant toutes les personnes présentes extrêmement marquées. Même si, heureusement, personne n'a été blessé, ce fut une expérience traumatisante pour le défenseur de West Ham, sa femme et leur jeune famille. Les cambrioleurs ont emporté des objets de grande valeur et d'une grande importance personnelle et sentimentale pour la famille. West Ham United continue d'offrir à la famille de Kurt tout son soutien et le coprésident David Sullivan a encouragé toute personne ayant des informations relatives à l'identité des cambrioleurs à se manifester », indique le club de Premier League dans un communiqué.