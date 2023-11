Kimpembe ou Todibo, MU a de quoi remplacer Varane

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Descendu dans la hiérarchie du manager Erik ten Hag, Raphaël Varane pourrait quitter Manchester United cet hiver. Son départ inciterait le club mancunien à recruter un nouveau défenseur central pour un prix raisonnable. D’où les pistes Presnel Kimpembe et Jean-Clair Todibo proposées par la presse locale.

Raphael Varane n’est plus le patron de la défense à Manchester United. Pire encore, le Français n’est même plus titulaire aux yeux d’Erik ten Hag. Le manager des Red Devils l’a descendu loin dans la hiérarchie des défenseurs centraux, derrière Harry Maguire, Victor Lindelöf et même Jonny Evans, sans compter le blessé Lisandro Martinez. Dans ce nouveau contexte, l’ancien joueur du Real Madrid ne peut qu’envisager un départ en janvier.

MU invité à piocher en L1

Et sauf surprise, ce scénario inciterait Manchester United à le remplacer, sans pour autant dépenser un montant trop élevé. La tâche s’annonce difficile étant donné qu’un défenseur central de haut niveau coûte cher, surtout en plein milieu de la saison. C’est pourquoi The Express a proposé des pistes à la portée du club mancunien. Nos confrères citent notamment Jean-Clair Todibo, déjà dans le viseur de Manchester United depuis cet été.

Le Niçois était considéré comme la priorité en cas de départ d’Harry Maguire. Le club bientôt représenté par Jim Ratcliffe pourrait bien revenir à la charge pour l’ex-joueur du FC Barcelone. Mais au cas où le Gym refusait d’ouvrir la porte, le pensionnaire de Premier League pourra toujours étudier la piste Presnel Kimpembe.

Le média britannique rappelle la situation du défenseur central du Paris Saint-Germain, bientôt de retour après son opération du tendon d’Achille en février dernier, et dont le contrat expire en juin prochain. Pour le moment, une prolongation ne semble pas d’actualité alors que l’on ignore si le Parisien retrouvera rapidement son meilleur niveau. A noter que The Express évoque aussi les noms de Mario Hermoso (28 ans, Atlético Madrid) et de Lloyd Kelly (25 ans, Bournemouth).