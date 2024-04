Inutile à Man City, Haaland est le bienvenu à Arsenal

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Très critiqué pour ses performances avec Manchester City, Erling Haaland traverse une période compliquée. Le Français Emmanuel Petit serait pourtant ravi de voir un attaquant de son calibre débarquer du côté d’Arsenal.

Nouveau test raté pour Erling Haaland. Muet face au Real Madrid (3-3) mardi en Ligue des Champions, l’attaquant de Manchester City a confirmé la thèse de ses nombreux détracteurs selon laquelle le Norvégien disparaît lors des grands rendez-vous. Il n’empêche que l’avant-centre mancunien reste l’auteur d’une saison aboutie. En tant qu’amoureux d’Arsenal, Emmanuel Petit serait ravi de l’accueillir au club londonien.

Le match Haaland est catastrophique. La manière de peser, de remporter ses duels, d’être disponible, son niveau technique. C’est pas normal que dans un match qui se débride autant qu’un joueur de son standing soit aussi transparent dans ce type de matchs. On l’attends au retour. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) April 9, 2024

« Beaucoup de gens disaient que recruter Haaland était une erreur pour Manchester City, s’est souvenu l’ancien Gunner dans son entretien accordé à Genting Casino. Mais avec leur manière de contrôler le ballon dans le camp adverse, ils peuvent créer beaucoup d'occasions pour lui. Arsenal a besoin d'un attaquant à 20 buts par saison. Ils ont actuellement quelques joueurs capables de marquer 10-15 buts par saison, comme Manchester City auparavant. »

« Pep Guardiola a changé le système parce qu'il savait qu'il avait besoin d'un attaquant capable de marquer beaucoup de buts, a commenté le Français. Dès sa première saison, Haaland a battu le record de buts en Premier League (36) et il a gagné la Ligue des Champions. Mikel Arteta suivra les pas de Guardiola, la manière dont leurs équipes respectives jouent. Pour Arsenal, un attaquant serait la cerise sur le gâteau. » Emmanuel Petit a donc proposé deux pistes.

Petit propose deux noms

« J'aime beaucoup Nico Williams (l’ailier de Bilbao) et je pense qu'il pourrait jouer en pointe à Arsenal. Il est très rapide, il peut jouer seul en pointe et combiner avec ses coéquipiers. Je pense que Williams ou un joueur comme Ivan Toney (Brentford) pourraient reproduire ce genre de performance. Toney a une très bonne entente avec Bryan Mbeumo. La compréhension du timing et des mouvements des coéquipiers est importante à Arsenal », a conseillé le consultant, pas certain que les Gunners soient suffisamment armés devant.