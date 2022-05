Guardiola sort les dossiers, Evra se prend un high kick

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Critiqué par Patrice Evra, Pep Guardiola n’a pas du tout apprécié. Le manager de Manchester City a donc rappelé quelques souvenirs au Français pour le remettre à sa place.

Renversé par le Real Madrid (4-3, 3-1 a.p.) en demi-finale de la Ligue des Champions, Pep Guardiola n’est pas épargné par les critiques. Ce nouvel échec européen a incité Patrice Evra à cibler le manager de Manchester City. « Il ne peut pas entraîner des joueurs avec de la personnalité, a taillé l’ancien latéral gauche de Manchester United. Il l'a fait au Barça mais pour contrôler tout le monde. Quand les choses tournent mal, il décide toujours. » De quoi agacer l’Espagnol qui, après une première réponse assez mesurée, a fini par se lâcher.

Guardiola répond aux critiques de Evra et Berbatov. 😳



"Je n'ai pas vu ce genre de personnage et de personnalité quand nous les avons joués et quand nous les avons détruits avec Barcelone." pic.twitter.com/6KSM4O3xxn — PLFrance_ 🇫🇷 (@PLFrance_) May 13, 2022

« La réponse est si facile. C'est ce même caractère et cette même personnalité que l'on a perdus à Madrid dans les dernières minutes, les mêmes. Comme les anciens joueurs spécialistes que sont Berbatov, Seedorf et Patrice Evra, ce type de personnes qui sont passées par là, a comparé Pep Guardiola. Quand j'ai joué contre eux (avec le Barça), je n'ai pas vu ce genre de personnalité quand on les a détruits en finale de la Ligue des Champions contre Manchester United (2-0 en 2009, et 3-1 en 2011). »

« C'est le même caractère et la même personnalité, a insisté le coach mancunien. Vous ne pouvez pas ne pas avoir de personnalité parce que vous prenez deux buts en une minute, alors que vous avez deux occasions de marquer. Lors des quatre derniers matchs, on a marqué 23 buts, on a une personnalité incroyable... Je suis désolé mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. La personnalité, c'est ce que l'on a réalisé ces cinq dernières années, tous les trois jours. »

Guardiola prend l'exemple de Liverpool

« Peut-être que Liverpool remportera les quatre titres, peut-être qu'ils n'en gagneront qu'un, et vous direz qu'ils n'ont pas de personnalité, pas de caractère et qu'ils n'ont pas fait une saison incroyable ? Même quand ils ont perdu le titre en Premier League d'un point contre nous, est-ce qu'ils ont fait une mauvaise saison ? Ils n'ont pas de caractère ? Bien sûr qu'ils en ont. Parfois ça arrive en football. Vous ne pouvez pas contrôler l'émotion et plein de choses », a expliqué Pep Guardiola.