Gamin, peureux, irrespectueux… Ibra habille Guardiola pour l’hiver

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Dans un entretien accordé à Sky Sports, l’attaquant de Manchester United Zlatan Ibrahimovic a profité des tensions du derby mancunien (1-2 pour City) dimanche pour en remettre une couche sur Pep Guardiola.

On le sait, les deux hommes ne s’entendaient pas pendant leur collaboration au FC Barcelone en 2009-2010. A l’époque, le Suédois ne comprenait pas les choix du technicien et encore moins son comportement jugé enfantin. « Ce n’était pas le pire entraîneur avec lequel j’ai travaillé, mais c’était le plus immature. Parce qu’un homme résout ses problèmes », a lâché le Red Devil.

Dès le premier jour, ça ne passait pas

« Quand j’entrais dans une pièce, il en sortait. Quand j’allais le rencontrer, il partait ailleurs, a-t-il expliqué. J’ai compris qu’il y avait quelque chose au-delà du football. Mais ce problème était le sien. C’était à lui de résoudre le problème qu’il avait avec moi. » Et visiblement, ce « problème » est apparu dès la signature d’Ibrahimovic au Barça.

« Je me souviens de mon premier jour. Il m’a dit que les joueurs de Barcelone n’arrivaient pas en Ferrari ou en Porsche à l’entraînement. Il m’avait déjà jugé, a raconté l’avant-centre. Mais si vous ne connaissez pas une personne, vous ne pouvez pas la juger. Je ne sais pas comment les autres ont vécu l’expérience avec lui, mais j’ai lu que la même chose était arrivée à Mandzukic et Eto’o… » En effet, l’actuel manager de Man City n’hésite pas à écarter un indésirable.

Ibra et le chouchou Messi

« J’ai marqué beaucoup de buts et on a gagné deux Supercoupes. Mais après, il a changé de système tactique et ce n’était pas bon pour moi. Je lui ai dit qu’il avait sacrifié les autres joueurs pour Messi. Il m’a dit qu’il comprenait, puis il m’a mis sur le banc le match d’après et les deux suivants, s’est souvenu Ibra. Je me suis dit: "Je vois qu’il a bien résolu le problème !" Après ça, il ne m’a plus parlé, ni même regardé. » Chambré par le staff de Guardiola dimanche, l’ancien Parisien a dû apprécier...