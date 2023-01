Eric Cantona donne une leçon de vie à Cristiano Ronaldo

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Désormais joueur d'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a quitté l'Europe et a cédé au pont d'or de l'Arabie saoudite. Un choix vivement critiqué, notamment par Eric Cantona qui n'a pas digéré le départ du Portugais de Manchester United.

Revenu en tant que légende incontestée la saison dernière à Manchester United, Cristiano Ronaldo a quitté les Red Devils en très mauvais termes. Le Portugais a critiqué la direction du club mancunien ainsi que certains de ses anciens coéquipiers avant de résilier son contrat. Un comportement qui ne passe pas pour Eric Cantona. Celui qui est surnommé le King à Old Trafford n'a pas mâché ses mots lorsqu'il s'est exprimé sur la décision de CR7 de quitter la Premier League. L'ancien attaquant d'Auxerre s'est confié durant un entretien avec le Manchester Evening News sur le joueur de 37 ans qui avait très mal vécu d'être placé sur le banc par Erik Ten Hag.

Cantona fait la morale à Cristiano Ronaldo

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

« Je pense que Ronaldo n’a pas réalisé et il ne réalise toujours pas, qu’il n’a plus 25 ans. Il est juste plus âgé et il aurait dû comprendre qu’au lieu de ne pas être heureux de jouer certains matches, il aurait dû dire : OK, je n’ai pas 25 ans, je ne peux pas jouer tous les matches, mais je vais aider les jeunes joueurs et accepter cette situation. C’est comme tout dans le monde, vous avez des gens qui acceptent qu’ils sont plus âgés. Nous devons l’accepter. Dans tout ce que nous faisons. Pas seulement dans le football. Dans tout. Je ne peux pas courir aussi vite que lorsque j’avais 30 ans, je dois l’accepter. Je dois accepter que je vais mourir un jour. C’est difficile de l’accepter, mais il le faut. Et la fin d’une carrière, c’est une petite mort. Vous devez commencer quelque chose d’autre. Et avant de mourir, vous vieillissez et vous devez accepter de vieillir » a confié le natif de Marseille, qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense de Cristiano Ronaldo et de sa décision de partir de Manchester United à cause de sa mise récurrente sur le banc que le Portugais n'a jamais accepté.