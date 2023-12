Ecoeuré par PSG-Newcastle, il propose de remplacer la VAR

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Après le penalty généreusement accordé au Paris Saint-Germain face à Newcastle (1-1) mardi en Ligue des Champions, l’assistance vidéo à l’arbitrage est plus que jamais critiquée en Angleterre. Certains militent pour la disparition de la VAR au profit d’anciens joueurs professionnels.

Newcastle a bien du mal à digérer. Partis pour s’imposer au Parc des Princes mardi, les Magpies ont vu l’arbitre, appelé par la VAR, accorder un penalty très généreux au Paris Saint-Germain au bout du temps additionnel. De quoi créer la polémique en Angleterre où de nombreux observateurs s’interrogent sur l’utilité de l’assistance vidéo à l’arbitrage. L’ancien latéral gauche Ian Harte milite effectivement pour la suppression de cet outil.

🗣💬 "L'arbitre avait pris la bonne décision. Puis le VAR lui a dit... On n'accorde pas assez de pouvoir aux décisions prises sur le terrain"



Encore frustré par le penalty accordé au PSG, le coach de Newcastle Eddie Howe regrette que le VAR dicte les décisions de l'arbitre. pic.twitter.com/4rMB9AS77i — RMC Sport (@RMCsport) December 1, 2023

« Honnêtement, je pense que tout le monde en a marre de la VAR, a commenté l’Irlandais auprès du Daily Mirror. Cela a été introduit pour améliorer et clarifier les choses. Mais c'est tout l'inverse. Je pense que c'est très embarrassant, surtout lors du match de Newcastle. J'ai trouvé que l'arbitre avait été bon tout au long du match. Il n'a pas cédé alors que tous les joueurs du PSG couraient vers lui et demandaient un penalty. »

D'anciens joueurs dans l'arbitrage ?

« (...) Si l'on doit donner plus de responsabilités aux arbitres ? Oui, je le pense. Je crois aussi que les arbitres doivent être plus transparents, a demandé l’ex-joueur notamment passé par Leeds. S'ils prennent une décision, ils peuvent venir après le match et s'expliquer. Au moins ce serait un peu plus clair pour les gens. D'anciens joueurs impliqués dans l'arbitrage ? Oui, ce serait une bonne idée. Mais pour être totalement honnête, je pense qu'ils devraient le faire en dehors de la VAR. »

« Ce magnifique jeu auquel on joue, c'est en train de le tuer. Les joueurs célèbrent un but, mais c'est vérifié à la VAR et on attend trois ou quatre minutes. Ils célèbrent encore, ou bien c'est annulé. Les supporters payent cher et ensuite ils attendent. On devrait revenir au moment où l'arbitre décidait lui-même s'il y a hors-jeu », a conseillé Ian Harte, qui constate que l’assistance vidéo ne fait qu’ajouter des polémiques.