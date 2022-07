De surprenants finalistes pour récupérer Cristiano Ronaldo

Déterminé à quitter Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo souhaite évoluer au sein d’une équipe qualifiée pour la Ligue des Champions. Les clubs prêts à l’accueillir, et qui correspondent à ses critères, ne sont pas si nombreux. En réalité, il ne resterait que deux possibilités, et ce ne sont pas forcément les plus attendues.

Manchester United n’a pas changé de discours. En réponse aux velléités de départ de Cristiano Ronaldo, qui souhaite disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, le nouveau manager Erik ten Hag assure qu’il planifie la saison prochaine avec l’attaquant portugais. Le quintuple Ballon d’Or n’a pas obtenu le bon de sortie réclamé. Il n’empêche que son agent Jorge Mendes se démène pour lui trouver une porte de sortie. Une mission compliquée étant donné que les clubs qualifiés en Ligue des Champions, en quête d’un attaquant et capables de payer son salaire, ne sont pas si nombreux.

Thomas Tuchel wants different kind of players and project, this is why he decided against Cristiano Ronaldo deal. 🔵 #CFC



Cristiano has turned down a formal, lucrative proposal from Saudi and an approach from MLS club.



Ten Hag, waiting for him.



