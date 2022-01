Cristiano Ronaldo pulvérise le vestiaire de Man Utd

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Malgré le renfort de Cristiano Ronaldo l’été dernier, Manchester United galère en Premier League et pointe à une inquiétante septième pace.

De toute évidence, l’objectif de Manchester United est de remonter dans le Big Four de la Premier League afin de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais pour l’heure, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo sont loin du compte. Au-delà de l’aspect comptable, ce sont aussi les performances sur le terrain qui inquiètent les supporters et qui éloignent l’optimisme chaque semaine. Dans une interview à Sky Sports, Cristiano Ronaldo a d’ailleurs été très cash sur les difficultés actuelles de Manchester United. Pour l’international portugais, la mentalité n’est pas toujours la bonne chez les Red Devils, lesquels doivent impérativement se bouger et prendre conscience de la situation pour entamer une remontée au classement. Car cela commence à urger…

Le coup de pression de Cristiano Ronaldo

« Je n'accepte pas qu’on ne pense pas figurer dans les trois premiers de Premier League. Je pense que, pour construire de bonnes choses, il faut parfois en détruire d’autres. Alors pourquoi pas : nouvelle année, nouvelle vie et j'espère que Manchester pourra être au niveau que les fans veulent. Ils le méritent. Ce que je peux dire, c'est que nous pouvons faire mieux, nous tous. Je ne veux pas être ici pour être à la sixième, la septième ou à la cinquième place. Je suis ici pour essayer de gagner, pour être compétitif. Je pense que nous sommes dans la course, mais nous ne sommes pas encore à notre meilleur niveau. Nous avons un long chemin à parcourir pour nous améliorer et je pense que si nous changeons notre mentalité, nous pouvons réaliser de grandes choses » a lancé Cristiano Ronaldo, qui s’inclus dans les joueurs de Manchester United quand il dit que tout le monde doit faire mieux chez les Red Devils. Reste maintenant à voir si cette prise de parole de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football provoquera un quelconque effet à Manchester United.