Cristiano Ronaldo, l'incroyable divorce ?

Par Claude Dautel

Lié encore un an avec Manchester United, Cristiano Ronaldo aurait décidé de quitter les Red Devils, conscient que son style ne collait pas du tout aux exigences d'Erik ten Hag.

Après une saison extrêmement compliquée à Manchester United, Cristiano Ronaldo semblait vouloir profiter de sa deuxième année de contrat pour ramener le club anglais vers les sommets de la Premier League et sur la scène européenne. Mais ce samedi, les médias anglais et italiens affirment que la fin de la belle histoire qu’était le retour du chouchou d’Old Trafford pourrait intervenir beaucoup plus vite que prévue. Car les choses ont radicalement changé chez les Red Devils après la fin de saison, le club ayant décidé de confier à Erik ten Hag les clés du jeu mancunien. Et c’est peu dire que l’entraîneur néerlandais va changer la donne. Au point même de déstabiliser CR7, lequel souhaite toujours être au cœur d’une équipe, mais pas uniquement à son service. Débarqué dans le Nord de l’Angleterre avec des idées très précises sur ce qu’il voulait faire, Ten Hag a prévenu qu’il était déterminé à miser sur le jeu collectif, la possession et l’humilité. Et cela ne colle pas avec ce que souhaite Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo et Manchester United, la fin ?

De quoi inciter l’international portugais à changer d’air très rapidement. Le très sérieux quotidien italien La Repubblica l’affirme sans détour « Cristiano Ronaldo, c’est fini avec United », le média expliquant que Cristiano Ronaldo « ne se pas concerné par le projet de jeu de Ten Hag. » Bien évidemment, en cette année de Mondial, CR7 ne prendra pas une année sabbatique, et l’idée même de prendre sa retraite à 37 ans n’effleure pas l’attaquant mancunien. Quelques pistes semblent exister, Jorge Mendes étant déjà au travail pour trouver un point de chute capable d’offrir à Cristiano Ronaldo un challenge sportif et un salaire décent, même si cela n’est plus la priorité des priorités pour le quintuple Ballon d’Or. Avant de rejoindre le Sporting, son premier club, ce qui serait son souhait avant de finir sa carrière, CR7 pourrait retourner en Italie, mais pas à la Juventus. En effet, le média italien affirme que des contacts auraient été noués avec l’AS Rome, où il pourrait retrouver José Mourinho.