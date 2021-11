L'Angleterre prolonge Southgate jusqu'en 2024

Malgré la défaite de l'Angleterre en finale de l'Euro 2021 à Wembley, les Three Lions ont décidé de prolonger le contrat de Gareth Southgate.

Bien évidemment, le sélectionneur national anglais a raté une occasion historique de ramener un trophée dans un pays sevré de titre depuis longtemps, puisque l'Angleterre est tombée face à l'Italie l'été dernier en finale de l'Euro. Cependant, de l'autre côté de la Manche on a rapidement pardonné à Gareth Southgate, d'autant plus que ce dernier a réussi à insuffler un style nouveau à la sélection anglaise, qui, depuis, s'est aisément qualifiée pour le Mondial 2022 au Qatar. Mais quoi qu'il arrive dans un an lors de la Coupe du Monde, Southgate gardera son poste, puisque la Fédération anglaise a officialisé ce lundi la prolongation du contrat de son sélectionneur jusqu'à l'Euro 2024.

