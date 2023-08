Bernardo Silva au PSG, c'est mort

Le Paris Saint-Germain a longtemps placé Bernardo Silva en haut de sa liste pour ce mercato d'été 2023. Mais, la piste qui menait au joueur portugais de Manchester City s'est écroulée.

Le départ de Riyad Mahrez à Al-Ahli avait déjà mis du plomb dans l'aile pour un départ de Bernardo Silva de Manchester City, que ce soit pour signer au PSG ou au FC Barcelone. Mais la grave blessure de Kevin de Bruyne, lequel ne reviendra pas avant début 2024, a scellé l'avenir du joueur portugais, lequel avait pourtant eu un bon de sortie de la part de Pep Guardiola. Après la finale de la Ligue des champions gagnée par le club anglais, plusieurs sources avaient annoncé que Bernardo Silva avait déjà un accord avec Paris, mais tout cela n'est plus du tout d'actualité. Ce mercredi, Fabrizio Romano confirme que non seulement l'ancien Monégasque va rester à Manchester City, mais qu'en plus, il va prolonger son contrat, lequel s'achevait en 2025. Le journaliste italien spécialiste du mercato précise que Bernardo Silva et les dirigeants des champions d'Angleterre ont trouvé un accord verbal et que cela devrait être officialisé avant la fin de la semaine. Le contrat du joueur de 29 ans sera prolongé d'un an. Ce sera forcément une déception pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi, puisque le Portugais était un des souhaits émis par Kylian Mbappé lors de cette période des transferts.

Bernardo Silva has now verbally agreed to sign new contract at Manchester City — formally confirmed his decision to the club 🚨🔵 #MCFC



City expect Bernardo to sign contracts by the end of next week.



Understand new deal will be valid until June 2026. pic.twitter.com/fSg0dXjtd0