Le PSG ignore City et insiste pour Bernardo Silva

Par Adrien Barbet

Malgré de nombreuses recrues cet été, le Paris Saint-Germain doit toujours se renforcer, notamment dans le domaine offensif ou même au milieu de terrain. Si Manchester City juge Bernardo Silva intransférable, le club de la capitale fait toujours le forcing.

Avec le départ d’Ilkay Gundogan au FC Barcelone ainsi que le probable transfert de Riyad Mahrez en Arabie saoudite, Manchester City a perdu deux éléments très importants de son effectif. Si Mattéo Kovacic a rejoint Pep Guardiola, les Citizens ne vont probablement pas se permettre de se séparer de Bernardo Silva, l'un des meilleurs joueurs au monde. Comme le rapporte le média portugais A Bola, les Skyblues considèrent que le Portugais est aujourd'hui intransférable. Ce qui ferme la porte à une arrivée de l'ancien Monégasque au PSG. Avec les rumeurs du départ de Marco Verratti, Paris va avoir grandement besoin d'un joueur capable de créer le jeu et de casser les lignes. Un profil qui correspond parfaitement à Bernardo Silva.

City conserve Bernardo Silva, le PSG fait le forcing

Si Manchester City a été très clair concernant son joyau, cela ne semble pas affecter le PSG. Selon les renseignements de Foot Mercato, Paris continue d'être actif dans le dossier du récent vainqueur de la Ligue des Champions et sa situation n'est pas autant figée que cela. Le PSG souhaite absolument recruter Bernardo Silva, même si City est plus que réticent à l'idée de le laisser partir, un transfert n'est pas irréalisable. Le dossier est très compliqué mais il risque d'alimenter toutes les rumeurs cet été, d'autant que le Barça est également sur le coup. Paris doit faire vite car le début du championnat approche et les Parisiens doivent aussi trouver un nouvel attaquant. Le mercato du PSG est loin d'être terminé et l'avenir de Bernardo Silva est encore indécis, lui qui avait demandé un bon de sortie après la victoire en Ligue des Champions.