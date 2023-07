Vente MU ‍: Les Glazers humilient Ratcliffe et le Qatar

Mis en vente par la famille Glazer depuis plusieurs mois, Manchester United n'est toujours pas vendu. Si les négociations ne sont pas rompues, Jim Ratcliffe et le Sheikh Jassim perdent patience de manière assez légitime.

Récemment, l'actualité autour de Manchester United traitait plus des transferts que de la vente du club. Les Red Devils viennent de se séparer de David De Gea et sont proches de parvenir à un accord pour boucler l'arrivée d'André Onana, après celle de Mason Mount il y a quelques semaines. En Angleterre, les fans mancuniens attendent l'officialisation de la vente du club. Les deux candidats sont d'un côté, Sir Jim Ratcliffe, propriétaire d'INEOS et de l'autre, le cheikh Jassim bin Hamad al-Thani, cousin éloigné du propriétaire du PSG. Si le Qatar semblait avoir une longueur d'avance, le journaliste Ben Jacobs, spécialiste du mercato britannique a récemment affirmé que le dossier est désormais complètement bloqué. Manchester United est toujours en vente mais la lenteur des décisions de la famille Glazer irrite aussi bien le Qatar que le patron de l'OGC Nice.

Understand the #MUFC sale process has not been paused, even though it's true that both Sheikh Jassim and Sir Jim Ratcliffe feel somewhat in limbo. There is frustration at the lack of communication but neither group plan to pull out or have been told they are unsuccessful to date. pic.twitter.com/sf4lKq034H