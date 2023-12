Arsenal prêt à faire un énorme sacrifice au mercato

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Si le marché des transferts hivernal n'a pas encore ouvert ses portes, certaines écuries réfléchissent déjà à leurs prochains coups. Arsenal veut notamment recruter un attaquant de métier.

Leader de la Premier League après 14 journées, Arsenal sait que la route sera encore longue avant de pouvoir concrètement rêver du titre suprême. La saison passée, les Gunners avaient longtemps occupé la première place avant de totalement s'effondrer et laisser revenir Manchester City. Pour ne pas connaitre pareille mésaventure, la direction du club londonien veut assurer ses arrières. Et Mikel Arteta veut voir du renfort débarquer cet hiver. Une attaquant de métier est notamment désiré. Mais voilà, tout cela aura un prix car Arsenal est surveillé de près par le fair-play financier.

Arsenal prêt à prendre une décision radicale avec un crack

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par EN14📞 (@eddienketiah)

Selon les informations de FootballTransfers, la situation complexe auteur du club et du fair-play financier ne laissera pas les mains libres à Arsenal lors du marché des transferts. Le média affirme que pour recruter du lourd en attaque, les Gunners devront vendre. Et un nom ressort pour être sacrifié : Eddie Nketiah ! Le crack anglais souffre d'un manque de temps de jeu avec les présences de Leandro Trossard et Kai Havertz. Arsenal est donc disposé à écouter une bonne offre pour le joueur de 24 ans. Concernant la perle rare recherchée en attaque, FootballTransfers rajoute que trois profils ont tapé dans l'oeil d'Arsenal : Benjamin Sesko (RB Leipzig), Dusan Vlahovic (Juve), et Ivan Toney (Brentford FC). A l'heure actuelle, les Gunners ont d'ailleurs une préférence pour le Serbe de la Juventus. Ce dernier est estimé à 70 millions d'euros par la Vieille Dame... De son côté, Nketiah l'est à quelque 30 millions d'euros.