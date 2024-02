Ang ‍: Paulo Fonseca, du LOSC à la galaxie Textor ‍?

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Crystal Palace lutte pour le maintien en Premier League. Les Eagles déçoivent et leur manager Roy Hodgson est logiquement menacé. L'entraîneur lillois Paulo Fonseca est la cible numéro 1 pour le remplacer, mais pas avant l'été prochain.

A 76 ans, l'heure de la retraite a peut-être sonné pour Roy Hodgson. C'est en tous les cas le souhait des supporters de Crystal Palace. Ils sont exaspérés par les résultats médiocres des Eagles, 15e de Premier League, malgré un effectif loin d'être faible : Michael Olise, Eberechi Eze, Odsonne Edouard entre autres. Palace est proche de la zone rouge et vient de subir un sérieux revers 4-1 à Brighton. Pour l'heure, la direction du club londonien maintient en poste le contesté Hodgson alors que la réception de Chelsea se profile lundi. Plus qu'un soutien sincère, c'est une stratégie en vue de l'été prochain.

Fonseca, Cooper et Southgate ciblés par Palace

En effet, on préférerait attendre l'été prochain pour remplacer Roy Hodgson. Ce sera l'occasion de viser des entraîneurs cotés sur le marché européen. The Sun dévoile les noms des cibles prioritaires. Deux profils se détachent : Steve Cooper, viré il y a peu de Nottingham Forest et qui est le choix du président Steve Parish. L'entraîneur du LOSC Paulo Fonseca plébiscité par la cellule de recrutement et qui arrive en fin de contrat dans quelques mois.

Crystal Palace keen on Steve Cooper and ex-Champions League boss as Hodgson decision madehttps://t.co/8S5jiD7256https://t.co/8S5jiD7256 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 11, 2024

Il serait cocasse que l'entraîneur lillois arrive dans un club détenu à 45% par... John Textor, propriétaire de l'OL et adversaire du LOSC en Ligue 1. Les résultats sérieux de Fonseca dans le Nord plaident pour lui mais pas sûr qu'il accepte de rejoindre un mal-classé de Premier League. Ainsi, Crystal Palace étudie d'autres pistes comme Julen Lopetegui mais aussi le sélectionneur anglais Gareth Southgate, ancien joueur du club qui arrive peut-être sur la fin de son aventure avec les Three Lions. Reste que si les résultats de Crystal Palace ne s'améliorent pas rapidement, le changement d'entraîneur sera précipité et contraint. Dans ce cas-là, Paulo Fonseca et Gareth Southgate auront du mal à se libérer.