Ang ‍: Nottingham Forest perd 4 points et devient relégable

Le club de Nottingham Forest vient de perdre quatre points d'un seul coup pour ne pas avoir respecté les règles financières de la Premier League. Et cela pourrait lui coûter très cher.

Avec 25 points au classement, l'équipe de Nottingham Forest n'était pas du tout assurée de se maintenir, mais au moins, elle avait la tête hors de l'eau. Sauf que ce lundi, le gendarme financier de la Premier League a infligé un retrait de quatre points à la formation entraînée par Nuno Espirito Santo, laquelle est désormais 18e avec une longueur de retard sur Luton, premier non-relégable et quatre sur Everton..autre club à avoir été récemment sanctionné d'un retrait de points. Selon les médias anglais, Nottingham Forest a dépassé de près de 30 millions d'euros le déficit limite fixé par les règles de la Premier League. Le clubs anglais risquait jusqu'à dix points en moins.

🚨 The Premier League confirm Nottingham Forest's four-point deduction leaving them 18th and in the relegation zone by a point.



Forest are credited with "exceptional cooperation" but found to be £34.5m over the £61m threshold for losses.



