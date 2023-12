Ang ‍: Man United encore humilié, Lineker vire déjà Ten Hag

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Ce samedi, Manchester United a été corrigé à domicile 3-0 par le mal-classé Bournemouth. Une bien mauvaise manière de préparer une semaine cruciale en Ligue des champions. Gary Lineker pressent qu'Erik Ten Hag pourrait être viré très vite.

Même les plus grands génies mondiaux n'arrivent pas à pronostiquer les résultats de Manchester United cette saison. Les Red Devils soufflent le chaud et le froid, avec des résultats toujours en dents de scie. Pour preuve, Manchester United est 6e de Premier League avec 9 victoires, 7 défaites et aucun match nul. En quelques jours, l'équipe mancunienne a encore montré toute son inconstance. Après avoir battu Chelsea à Old Trafford 2-1 mercredi, elle a été corrigée par Bournemouth sur cette même pelouse 3-0 ce samedi. Manchester United a livré une prestation indigente, étant même proche d'encaisser un quatrième but en fin de match face à un adversaire pourtant en lutte pour le maintien.

Gary Lineker prédit le licenciement prochain de Ten Hag

Une contre-performance qui remet encore plus Erik Ten Hag sous pression alors que Manchester United jouera son avenir européen mardi face au Bayern. Dernier de sa poule, le club mancunien sera éliminé de toute compétition européenne en cas de défaite. De plus, le Daily Express rapporte les tensions grandissantes entre le manager néerlandais et ses joueurs, lesquels apprécient de moins en moins ses exigences personnelles. Erik Ten Hag va t-il être viré prochainement de Manchester United ? Gary Lineker le croît plus que jamais.

Has anyone ever won manager of the month and lost their job in the same weekend? — Gary Lineker (@GaryLineker) December 9, 2023

L'ancien joueur et actuel présentateur de la BBC a ironisé sur le possible licenciement de Ten Hag alors que ce dernier a été élu manager du mois de novembre en Premier League. « Quelqu'un a-t-il déjà remporté le titre de manager du mois et perdu son emploi le même week-end ? », a posté Lineker sur X vers la fin du match Manchester United-Bournemouth samedi. Le dénouement de la phase de poules en Ligue des champions, ce mardi, risque de lui donner raison si Manchester United vivait le scénario catastrophe d'une dernière place dans le groupe A.