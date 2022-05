Ang : Le plan C activé, Man United s’attaque à Kanté

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Parti pour rebâtir son entrejeu, Manchester United va tenter de recruter des milieux de classe mondiale. Ses deux priorités étant jugées trop chères, le club mancunien pense désormais au Français N’Golo Kanté, dont l’avenir reste incertain du côté de Chelsea.

C’est un énorme chantier qui attend Erik ten Hag à Manchester United. Le nouveau manager des Red Devils sait pertinemment qu’un seul mercato ne suffira pas pour résoudre les problèmes de son équipe. Mais l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam va d’abord se concentrer sur le cœur de sa formation. L’un des principaux objectifs sera de renforcer l’entrejeu avec les arrivées de milieux de très haut niveau. C’est pourquoi Manchester United a d’abord ciblé Frenkie de Jong et Declan Rice, deux pistes apparemment jugées trop chères.

des sources proches de Frenkie De Jong suggèrent toujours la même chose - le joueur ne veut que continuer ici. Il a prolongé l’année passée car il veut s’inscrire sur la durée. (SER) 🇳🇱 — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) May 24, 2022

Le FC Barcelone réclamerait 80 millions d’euros pour le Néerlandais qui ne souhaite pas bouger. Tandis que West Ham attendrait plus de 100 millions d’euros pour son international anglais. Selon The Guardian et The Athletic, le club mancunien a donc activé son plan C nommé N’Golo Kanté. On parle cette fois d’une cible a priori plus abordable dans la mesure où son contrat à Chelsea expire l’année prochaine. De plus, le Français sort d’une saison marquée par de nombreuses blessures, d’où la frustration de son manager Thomas Tuchel qui le considère comme son joueur clé.

Chelsea veut garder Kanté

Rappelons tout de même que Todd Boehly s’apprête à racheter Chelsea, dont toutes les opérations vont être relancées après l’officialisation de la vente. Les Blues, opposés au départ de N'Golo Kanté, pourraient notamment entamer des discussions pour prolonger l'ancien Caennais, que l’on sait très attaché au club londonien. Le Paris Saint-Germain pourra confirmer ce lien solide, les Parisiens ayant tenté d’arracher l’international tricolore à plusieurs reprises ces dernières années, avant de se heurter au refus systématique du joueur. Pas sûr que Manchester United rencontre plus de réussite auprès de l’infatigable milieu de terrain.