Ang ‍: Greenwood menace Tuchel

Dans : Premier League.

Par Adrien Guyot

Thomas Tuchel est devenu le nouveau sélectionneur de l’Angleterre ces derniers jours. Nouveau joueur de l’OM, Mason Greenwood a posé un ultimatum à l’entraîneur allemand.

Les Three Lions ont leur nouveau sélectionneur. Après le départ de Gareth Southgate après la finale de l’Euro 2024 perdue contre l’Espagne (2-1), Thomas Tuchel a officiellement pris les rênes de la sélection anglaise. L’ancien entraîneur du Bayern, de Chelsea et du PSG sera en poste à partir du 1er janvier 2025. Qui dit nouveau sélectionneur dit cartes rebattues, et un joueur en particulier souhaite être fixé sur son avenir. Il s’agit de Mason Greenwood, le nouveau joueur de l’Olympique de Marseille, qui n’a plus été appelé en sélection depuis ses ennuis avec la justice en 2022s. D’après les informations de The Sun, l’ancien ailier de Manchester United veut avoir une discussion avec l’Allemand pour savoir s’il fait partie de ses plans sur le moyen terme, notamment dans l’optique de disputer la prochaine Coupe du Monde en 2026.

Greenwood pose un ultimatum à Tuchel

🔴 Mason Greenwood a toujours espoir de 𝗥𝗘𝗣𝗥𝗘́𝗦𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥 l'Angleterre et souhaite discuter avec Thomas Tuchel, tout juste nommé sélectionneur ! ❤️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Si les portes des Three Lions lui restent fermées, il optera pour la Jamaïque. 🇯🇲



🗞️ @TheSun pic.twitter.com/LBYKxubTsO — Vibes Foot (@VibesFoot) October 20, 2024

En forme depuis le début de la saison sur la Canebière, Greenwood a déjà inscrit cinq buts en Ligue 1 et revit après avoir vu Manchester United ne plus compter sur lui et le vendre 30 millions d’euros cet été. La source explique que dans le cas où Tuchel répondrait négativement aux sollicitations de Greenwood, ce dernier, motivé par la volonté de jouer le Mondial américain, pouvait alors décider d’opter pour la Jamaïque. Le principal intéressé sait que jouer pour l’Angleterre à nouveau (une sélection contre l’Islande en 2020 pour Greenwood) est désormais délicat à envisager, mais il est prêt à tenter le tout pour le tout.

De l’autre côté, Steve McLaren, le sélectionneur jamaïcain, fait le forcing pour l’attirer dans ses filets. Dès son arrivée, Tuchel va devoir prendre des décisions fortes dans le cadre de son premier rassemblement qui aura lieu en mars 2025. Greenwood, lui, est déjà le gagnant de l’histoire puisqu’il y a de fortes chances de le voir à nouveau représenter les couleurs d’un de ses pays de coeur, au moment où il a appris qu'il allait être une deuxième fois papa. Et tant pis si ce n’est pas avec l’Angleterre.