50 buts en Premier League, Haaland bat un record historique

En ouvrant le score ce samedi contre Liverpool, Erling Haaland a battu un nouveau record en Premier League. L'attaquant norvégien de Manchester City, arrivé en 2022 de Dortmund, a en effet atteint la barre des 50 réalisations en Premier League en seulement 48 matchs. Aucun joueur n'avait fait mieux dans le championnat d'Angleterre. Andy Cole avait eu besoin de 65 matchs pour marquer 50 buts.

An incredible record! ✨@ErlingHaaland brings up 50 @premierleague goals in just 48 games 🤯#ManCity pic.twitter.com/YRcmJPzQMk