16 ans plus tard, Benzema fait toujours rêver Man United

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

En panne d’efficacité offensive cette saison, Manchester United aurait bien besoin d’un attaquant du calibre de Karim Benzema. C’était déjà le souhait de l’ancien manager Sir Alex Ferguson qui s’était démené pour attirer celui qui portait encore le maillot de l’Olympique Lyonnais en 2008.

La déclaration de Louis Saha n’est pas passée inaperçue en Angleterre. Toujours attaché à Manchester United, l’ancien Red Devil, conscient des difficultés offensives des Mancuniens cette saison, s’est mis à rêver d’une signature de Karim Benzema. « Il pourrait secouer l’attaque de Manchester United et c’est ce dont ils ont besoin, a imaginé le Français. Il marquerait certainement des buts et apporterait beaucoup plus de fluidité dans le jeu. C’est juste un rêve, mais Karim est toujours un gars très professionnel, c'est le type d'attaquant dont Hojlund peut apprendre, mais ce n’est qu’un fantasme. »

Karim Benzema au PSG, Nasser Al-Khelaïfi est bouillant ! https://t.co/e1QecvAI1G — Foot01.com (@Foot01_com) January 11, 2024

Malgré ses difficultés d’adaptation en Arabie Saoudite, l’attaquant d’Al-Ittihad est effectivement loin d’un départ. Il n’empêche que l’idée de Louis Saha fait beaucoup parler outre-Manche, où l’on se souvient que Karim Benzema était déjà la cible de Manchester United il y a presque 16 ans. A l’époque, celui qui portait encore le maillot de l’Olympique Lyonnais avait marqué face aux Red Devils (1-1) lors d’un huitième de finale aller de Ligue des Champions. Le moment choisi par le manager mancunien Sir Alex Ferguson pour tenter sa chance.

La tentative de Sir Alex Ferguson à Gerland

« La première fois que j'ai joué contre Benzema, Sir Alex Ferguson voulait le recruter, se souvenait l’ancien défenseur central de MU Rio Ferdinand en juin dernier. Il lui avait parlé dans le couloir après le match et des employés de Lyon avait dû l'éloigner. Sa performance avait été géniale ce jour-là. » De son côté, le coach emblématique de Manchester United avait confié que le tarif demandé l’avait finalement refroidi. Un an plus tard, Karim Benzema atterrissait au Real Madrid.