Anelka claque la porte en Turquie

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

Président depuis janvier 2024 du club turque d’Umraniyespor, qui évolue en D2, Nicolas Anelka a annoncé ce vendredi qu'il avait quitté ses fonctions en juin.

A la surprise générale, Nicolas Anelka avait pris la destination de la Turquie en début, l'ancien joueur tricolore étant nommé à la tête d'Umraniyespor. Mais visiblement, les choses ne se passent pas comme l'attaquant l'espérait puisqu'il a confirmé dans Le Parisien qu'il avait d'ores et déjà abandonné son poste de président depuis quelques semaines, faute d'avoir obtenu ce qu'il voulait. « On avait des idées différentes avec le propriétaire. Je ne l’avais pas annoncé mais bon, c’est fini. J’ai une conception assez précise de ce que j’ai envie de réaliser dans le football. Et si je ne peux pas appliquer ma méthode de travail, autant arrêter. Donc là, cela ne m’intéressait plus », a expliqué Nicolas Anelka. On le sait, Nicolas Anelka n'est pas du genre à se laisser imposer ses choix, mais il indique d'ores et déjà être à l'écoute d'un éventuel nouvel projet, précisant qu'il n'avait pas l'intention d'être « un pantin ». Au moins les choses sont claires.