Accusé de racisme par l’agent de Mané, le Bayern riposte

Dans : Bundesliga.

Par Corentin Facy

Sur l’antenne de RMC samedi soir, l’agent de Sadio Mané est monté au créneau pour défendre son joueur, qui a quitté le Bayern Munich pour Al-Nassr après seulement une saison en Allemagne.

L’agent de Sadio Mané a notamment fait savoir que le Bayern Munich avait demandé à Thomas Tuchel de défendre Leroy Sané dans son conflit avec Sadio Mané alors que l’international allemand a été accusé de propos racistes à l’encontre du joueur sénégalais. « Si le Bayern n’avait pas demandé à Tuchel d’aller au charbon pour dire à Sadio qu’il passait derrière Gnabry et Sané ce ne serait pas passé comme ça » a fait savoir le conseiller de Sadio Mané. Dans la tourmente, le Bayern Munich a réagi via un communiqué officiel transmis aux médias allemands.

Le Bayern se défend face aux accusations du clan Mané

🗣💬 "Tout le monde sait que Leroy Sané est un garçon condescendant"



💥 Bacary Cissé, conseiller de Sadio Mané, donne sa version sur l'altercation de son joueur avec Leroy Sané. pic.twitter.com/7WxGZLHT3w — After Foot RMC (@AfterRMC) August 5, 2023

Le champion d’Allemagne en titre se défend et met en avant les performances sportives décevantes de l’ex-attaquant de Liverpool pour justifier son départ, une saison seulement après son arrivée en Bavière. « Nous avons résilié notre contrat avec Sadio Mané d’un commun accord. Les accusations de racisme, telles qu’elles sont à nouveau formulées par l’entourage de Sadio, sont sans objet depuis le début. De même, notre entraîneur Thomas Tuchel n’a jamais dit à Sadio qu’il ne pouvait plus l’utiliser. Le FC Bayern a apprécié Sadio Mané en tant qu’homme et en tant que joueur. Malheureusement, les objectifs que nous nous étions fixés ensemble en l’engageant n’ont pas été atteints » a rétabli le Bayern Munich, lassé d’être accusé de racisme par l’entourage de Sadio Mané depuis plusieurs semaines.