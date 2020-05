All : Le bel hommage de Marcus Thuram à George Floyd

Dans : Bundesliga.

Ce dimanche, les fans de foot ont eu l’occasion de voir la belle prestation collective du Borussia Monchengladbach face à l’Union Berlin.

Une rencontre durant laquelle les anciens pensionnaires de Ligue 1 ont brillé. En effet, Alassane Plea a marqué un but et a délivré deux passes décisives à un certain… Marcus Thuram. Et l’ex-attaquant de l’EA Guingamp a profité de son but et de la médiatisation importante de la Bundesliga pour rendre un vibrant gommage à George Floyd, tragiquement décédé pendant une interpellation à Minneapolis aux Etats-Unis. Pour témoigner son soutien à la famille de George Floyd, le buteur de Monchengladbach a tout simplement posé un genou à terre, restant figé plusieurs secondes. Un hommage à ceux qui luttent contre le racisme aux USA, popularisé par Colin Kaepernick, et qui faite suite à ceux de nombreuses personnalités du sport français. Samedi après-midi, Kylian Mbappé avait notamment réclamé la « justice pour Georges » via son compte Twitter.