Thomas Tuchel en grand danger, le Bayern le menace

Dans : Bundesliga.

Par Corentin Facy

Il y a dix jours, le Bayern Munich a officialisé la nomination de Max Eberl au poste de directeur sportif. L’ancien dirigeant du RB Leipzig pourrait frapper fort en se séparant rapidement de Thomas Tuchel.

Depuis que Thomas Tuchel est aux commandes de l’équipe, on ne peut pas dire que le Bayern Munich survole le football européen ni même la Bundesliga. Deuxième du championnat allemand derrière le Bayer Leverkusen, l’équipe bavaroise est à la peine et a encore perdu il y a deux semaines face au Werder Brême à la surprise générale. Mercredi, les coéquipiers de Kingsley Coman se sont timidement repris en battant l’Union Berlin (1-0) mais Thomas Tuchel est très loin de faire l’unanimité que ce soit auprès du public ou de la direction.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



La nouvelle direction du Bayern Munich, avec Max Eberl en tête, souhaite se séparer de Thomas Tuchel cet été. ❌



▫️La place de Thomas Tuchel est même en danger à très court terme en raison de tensions multiples : le torchon brûle. ⚠️ pic.twitter.com/7TwnO5K8Ji — SPORTS ZONE (@SportsZone__) January 25, 2024

D’après les informations de Sport Zone, l’ancien entraîneur de Chelsea et du Paris Saint-Germain est sur un siège éjectable. En effet, le compte insider dévoile que la nouvelle direction du Bayern Munich incarnée par Max Erbel souhaite se séparer de Thomas Tuchel au plus tard cet été. Un départ en cours de saison dans les semaines à venir n’est pas non plus à exclure car « le torchon brûle » en interne en raison de tensions multiples dont les origines sont pour le moment inconnues. Mais de toute évidence, le climat est très pesant au Bayern Munich et Thomas Tuchel pourrait en faire rapidement les frais avec un départ plus rapide qu’il ne l’aurait espéré du Bayern Munich. Les matchs à venir contre Augsbourg, Mönchengladbach et Leverkusen en Bundesliga ainsi que le 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre la Lazio seront sans doute déterminants pour le coach allemand de 50 ans.