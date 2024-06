L’Euro ou la porte Southgate est prévenu

Dans : Euro 2024.

Par Adrien Barbet

L'Angleterre est clairement l'une des équipes favorites pour remporter l'Euro 2024 en Allemagne. Gareth Southgate est conscient qu'il s'agit de sa dernière chance pour offrir un trophée aux Three Lions.

Placée dans un groupe C, assez relevé avec la Serbie, le Danemark et la Slovénie, l'Angleterre reste assez largement favorite pour se hisser loin dans cet Euro 2024. Grâce à sa génération dorée, Gareth Southgate possède l'un des meilleurs effectifs de la compétition, avec des talents comme Phil Foden, Harry Kane, Cole Palmer ou encore Jude Bellingham. Mais l'Angleterre a historiquement toujours déçu dans les grands tournois internationaux, notamment le technicien de 53 ans, qui arrive en fin de contrat à la fin de l'année. Les supporters attendent un premier titre depuis la Coupe du monde 1966. À l'occasion d'une interview accordée au journal Bild, Gareth Southgate a affirmé qu'il savait que l'Euro était sa dernière chance de briller avec l'Angleterre. S'il ne remporte pas le titre, alors il quittera son poste de sélectionneur.

Southgate le sait, c'est sa dernière chance avec l'Angleterre

« Si nous ne gagnons pas, je ne serai probablement plus là. Alors c'est peut-être la dernière chance. Je pense qu'environ la moitié des entraîneurs nationaux partent après un tournoi. C'est la nature du football international. Je suis ici depuis presque huit ans maintenant. Si nous voulons être une grande équipe et que je veux être un entraîneur de haut niveau, alors il faut être performant dans les grands moments » a déclaré l'entraîneur anglais, assez critiqué pour son style de jeu et ses résultats décevants en compétition officielle. De plus, l'Angleterre reste sur une mauvaise série avec seulement une victoire lors des 5 derniers matchs. Avec la relégation en Ligue B de la Ligue des Nations, la sélection anglaise va devoir hausser son niveau de jeu en Allemagne car elle reste l'équipe à battre. De son côté, Gareth Southgate est annoncé proche de Manchester United. Mais son avenir sera plus clair en fonction des résultats des Three Lions.