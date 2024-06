Euro 2024 ‍: La Belgique battue, énorme sensation ‍!

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

Euro 2024, groupe E, 1ère journée

Deutsche Bank Park (Francfort)

Slovaquie bat Belgique : 1 à 0

But : Schranz (7e) pour la Slovaquie

Candidate au titre, la Belgique est tombée (1-0) face à la Slovaquie. Les Diables Rouges ont l'obligation de battre la Roumanie le 22 juin sous peine d'être en grand danger dès le premier tour.

L'Euro 2024 vient de connaître sa première énorme sensation, puisque la Belgique, qui vise le titre continental, est tombé face à la Slovaquie. Dès la 7e minute, les Belges étaient menés au score après l'ouverture du score signé Schranz, ce dernier ayant profité d'une grosse erreur de Doku. Les coéquipiers de Milan Skriniar montraient de belles choses, tandis que du côté belge on sentait bien que rien ne serait simple sur le plan offensif. La Slovaquie faisait donc bonne figure, même si après la pause tout devenait plus compliqué.

La Belgique se ruait en effet à l'attaque pour tenter d'égaliser, mais Lukaku voyait un premier but être annulé pour un hors-jeu de quelques centimètres (56e) signalé par la VAR. Et l'attaquant belge allait connaître une autre énorme désillusion, puisqu'à la 86e, servi idéalement par Openda, Lukaku fusillait le portier slovaque. Mais c'est encore la VAR qui poussait l'arbitre à annuler le but, Openda ayant touché le ballon de la main, une faute confirmée par l'utilisation pour la première fois du son, le contact étant confirmé par cette nouvelle technologie mise à la disposition des arbitres. La Belgique était cette fois touchée et coulée, les Diables Rouges étant déjà en grand danger dans cet Euro 2024 avant de croiser la Roumanie, facile vainqueur de l'Ukraine (3-0) ce lundi.