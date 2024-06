Cristiano Ronaldo décevant, une femme se lâche

Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

A 39 ans, Cristiano Ronaldo reste dans une forme physique impressionnante comme il l'a démontré contre la République Tchèque mardi. Cela résulte d'un sérieux de tous les instants. Mais, cette obsession du Portugais peut en irriter plus d'un.

Si le championnat saoudien n'a pas bien entretenu la plupart des stars du foot, deux joueurs demeurent quand même très affutés : N'Golo Kanté et Cristiano Ronaldo. Le Portugais a été le joueur le plus en vue de son équipe contre la République Tchèque mardi soir. C'est d'autant plus remarquable qu'il est déjà âgé de 39 ans. CR7 repousse sans cesse ses limites et on se dit qu'il pourrait jouer en sélection après ses 40 ans et pourquoi pas jusqu'au Mondial 2026. Il faut dire que Cristiano Ronaldo est connu pour être très rigoureux sur le plan physique mais aussi nutritionnel.

Avec CR7, la fête est moins folle

Cette exigence lui vaut parfois certaines moqueries. Ses détracteurs jugent qu'il est trop obsédé par son corps et sa ligne. Une impression confirmée par l'influenceuse suédoise Sanne Josefson. En marge de l'Euro, elle a désigné Cristiano Ronaldo comme la célébrité la moins agréable à côtoyer. Elle garde un mauvais souvenir de sa rencontre avec la star portugaise, à la table du restaurant du Beverly Hills Hotel à Los Angeles.

Sanne Josefson et une amie avaient été invitées par Cristiano Ronaldo et l'un de ses représentants. La Suédoise pensait s'amuser avec CR7 mais elle s'était heurtée à la rigueur extrême du Portugais. « Nous allions commander quelque chose à boire, puis il a dit « Je veux de l'eau, je veux garder mes tablettes de chocolat. » Et j'ai pensé que nous n'aurions pas grand-chose à nous dire », a t-elle confié au micro du média suédois Expressen. Malheureusement pour elle, le seul pêché mignon de Cristiano Ronaldo reste les buts. Dans ce domaine-là, le joueur d'Al-Nassr est toujours aussi gourmand.