Euro 2024 ‍: L’entraînement de Cristiano Ronaldo qui fait scandale

Dans : Euro 2024.

Par Alexis Rose

Arrivé dans son camp de base en Allemagne avec tous ses compatriotes portugais en vue de l’Euro 2024, Cristiano Ronaldo provoque déjà un petit tremblement de terre dans la petite ville de Gütersloh.

Même s’il est parti en Arabie Saoudite depuis un an et demi et qu’il est donc moins suivi par les fans de foot que durant ses années au Real Madrid ou à Manchester United, Cristiano Ronaldo n’en reste pas moins l’un des footballeurs qui disposent le plus de fans à travers le monde. Ce qui se confirme cette semaine en Allemagne. Installé à Marienfelde, au nord-ouest du pays hôte de l’Euro, CR7 va profiter d’un sacré bain de foule ce vendredi à Gütersloh avant d’entrer dans le vif du sujet. Puisqu’en accord avec l’UEFA, la fédération portugaise va ouvrir une séance d’entraînement au public en limitant l’accès à 6 000 personnes. Mais compte tenu de l'engouement autour de cet événement, sachant qu’il y a eu plus de 50 000 demandes de billets, des dérives ont déjà eu lieu…

Gütersloh en tremble d'avance



🔴 Cristiano Ronaldo et le Portugal 𝗔𝗥𝗥𝗜𝗩𝗘𝗡𝗧 à Gütersloh ce vendredi avec un entraînement ouvert au public prévu ! 🤩🇵🇹



Il y a eu 6000 billets écoulés en une minute face à une demande écrasante de 50 000 et un chaos sur la route est attendu. 🤯



🗞️ @nwnews pic.twitter.com/RsF652U7wv — Vibes Foot (@VibesFoot) June 12, 2024

Au niveau de la revente, certaines personnes ont profité de la situation pour revendre leur ticket jusqu’à 1 000 euros, juste pour voir un entraînement du Portugal. Sauf qu’au final, plusieurs fans, avec des faux billets, risquent se retrouver bloqués dehors ce vendredi à 18h… Les autorités de Gütersloh demandent donc de l’aide en vue de cet évènement majeur. « La ville ne dispose d'aucun outil contre la fraude car les billets ont été fournis par l'UEFA et ne sont pas personnalisés », a précisé, dans la presse allemande, les responsables politiques de cette ville d'environ 100 000 habitants.

Cristiano Ronaldo, un record historique à l’Euro

Seguimos com Portugal no ❤️ pic.twitter.com/gPSyHaiZXk — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 13, 2024

Quoi qu’il en soit, Cristiano Ronaldo sera bien l’une des attractions de cet Euro 2024. Pour sa probable dernière grande compétition internationale, le champion d’Europe 2016 va écrire l’histoire en disputant son sixième Euro, après des débuts en 2004. Une performance de longévité qui n’a jamais été vu chez aucun footballeur européen. À 39 ans, l’attaquant d’Al-Nassr tentera de guider ses compatriotes vers les succès, et notamment en phase de groupes contre la République tchèque, la Turquie et la Géorgie. Favori de sa poule, la formation de Roberto Martínez fait partie des outsiders au titre, surtout si Cristiano Ronaldo venait à retrouver son niveau d’antan.