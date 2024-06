Euro 2024 ‍: Eriksen montre l'exemple, le Danemark perd le fil

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

Malgré l’ouverture du score pleine d’émotion signée Christian Eriksen, le Danemark n’a pas réussi à s’imposer face à la Slovénie, se contentant d’un match nul 1-1.

Slovénie - Danemark 1-1

But pour le Danemark : Eriksen (17e)

But pour la Slovénie : Janza (77e)

Le premier match nul de l’Euro est pour le Danemark et la Slovénie. Pourtant, pendant longtemps, les Danois ont fait cavalier seul. L’ouverture du score de Christian Eriksen, trois ans après son malaise cardiaque à Copenhague lors du précédent Euro, sur une belle combinaison en touche, symbolisait la domination des « rouges » (1-0, 17e). La maitrise était totale, mais non concrétisée par ce deuxième but au tableau d’affichage.

Résultat, après le repos, la Slovénie y croyait légitimement et la tendance s’inversait. Sesko trouvait le poteau d’une frappe terrible et dans la foulée, Janza égalisait d’une frappe en demi-volée déviée (1-1, 77e). La fin de match devenait folle et ce résultat nul ne fait les affaires d’aucune équipe sachant que l’Angleterre et la Serbie doivent s’affronter en fin de journée ce dimanche.