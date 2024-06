Euro 2024 ‍: L'Allemagne dévore l'Ecosse en apéritif

Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

Euro 2024, groupe A, 1ère journée

Allianz Arena (Munich)

Allemagne-Écosse 5-1

Buts : Wirtz (10e), Musiala (19e), Havertz (45e+1 sur pen.), Fullkrug (68e), Can (90e+3) pour l’Allemagne ; Rudiger (87e csc) pour l’Ecosse

Exclusion : Porteous (45e) pour l’Écosse

L'Allemagne s'est baladée contre l'Ecosse pour démarrer son Euro. Un succès 5-1 totalement logique au vu de l'écrasante domination des hommes de Nagelsmann.

Convalescente pendant plusieurs mois, l'Allemagne s'est réveillée lors des derniers matchs amicaux. Une montée en puissance confirmée lors du match d'ouverture. Les Ecossais étaient étouffés d'entrée, n'arrivant pas à quitter leur camp. Les buts s'enchaînaient vite pour l'Allemagne. Après un beau mouvement, Wirtz trompait le gardien écossais d'une frappe placée de l'entrée de la surface. Puis, sur un autre mouvement magnifique, Musiala allumait de près le portier écossais. Juste avant la mi-temps, cela se compliquait pour l'Ecosse. Porteous s'essuyait les crampons sur le tibia de Gundogan. Exclu, il voyait Havertz marquer le troisième but sur penalty.

Après la pause, l'Allemagne gérait tranquillement. Les entrants Fullkrug, d'une frappe puissante, et Can venaient parachever le succès. L'Ecosse se consolait avec un but chanceux sur un coup de billard malheureux pour Rudiger. 5-1, l'Allemagne est bien prête pour son Euro avant un programme plus dur avec la Hongrie et la Suisse.