Euro 2024 ‍: Les décisions des arbitres mieux expliquées

Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

Pour cet Euro 2024, l'UEFA mise sur une relation apaisée entre les arbitres et les différents pays. Dans le but d'augmenter la compréhension du public, les décisions prises à l'écran de la VAR seront expliquées de manière plus détaillée et à l'écrit.

Un Euro 2024 sous le signe de l'apaisement. C'est en quelque sorte le crédo de l'UEFA. L'instance européenne va encadrer différemment l'arbitrage pendant la compétition. Le but est de renforcer la légitimité du corps arbitral. Pour ce faire, l'UEFA avait déjà annoncé que seuls les capitaines seraient autorisés à contester les décisions auprès de l'arbitre pendant un match. Le responsable de la commission de l'arbitrage Roberto Rosetti a confirmé cette nouvelle lecture du jeu, précisant que si le capitaine était un gardien un autre joueur serait désigné interlocuteur de l'arbitre. Mais, Roberto Rosetti est aussi venu devant la presse pour annoncer un changement dans l'explication des décisions arbitrales.

Un message pour expliquer les décisions arbitrales

Quand l'arbitre ira voir la VAR puis reviendra sur le terrain donner sa décision, celle-ci sera expliquée de manière explicite et écrite. Un texte en anglais sera diffusé dans les écrans géants du stade et il sera aussi disponible à l'écran pour les commentateurs et les téléspectateurs. Roberto Rosetti a illustré le dispositif en prenant pour exemple une faute de main d'un joueur allemand. On aura alors le message suivant : « Pénalty, faute de main. Le joueur n°9 de l’Allemagne a touché la balle avec sa main gauche qui était dans une position non naturelle, au-dessus de son épaule et élargissant son corps ».

🚨🚨| BREAKING: For VAR decisions at EURO 2024, there will be detailed explanations shown on TV and at the stadium.



[@npelletier18] pic.twitter.com/OK1biwAmGc — CentreGoals. (@centregoals) June 12, 2024

De quoi permettre une meilleure compréhension pour les supporters tout en étant le plus transparent possible. Cela diffère un peu du dispositif mis en place l'année dernière par la FIFA lors du Mondial U20 en Argentine et lors du Mondial féminin en Australie. Aidé d'un micro, les arbitres expliquaient leurs décisions à voix haute de manière laconique et pas toujours audible. Avec l'explication écrite, cela permettra en plus de gagner du temps en faveur du jeu. Le Français Clément Turpin sera le premier à pouvoir expérimenter le dispositif lors d'Allemagne-Ecosse ce vendredi soir.