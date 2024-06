Le mercato peut dynamiter l'Espagne à l'Euro

Alors qu’elle s’apprête à débuter son Euro ce samedi, l’Espagne pourrait être perturbée pendant la compétition. De nombreux internationaux espagnols sont susceptibles de changer de club. Et d’avoir la tête ailleurs au pire moment pour la Roja.

Pendant que Didier Deschamps se réjouit de la fin du feuilleton Kylian Mbappé, certains de ses homologues sont toujours préoccupés par le mercato. En Espagne par exemple, Luis de la Fuente aimerait évidemment que ses hommes soient totalement concentrés sur l’Euro, avec l’entrée en lice difficile contre la Croatie ce samedi. Mais de nombreux internationaux espagnols sont susceptibles de porter un nouveau maillot la saison prochaine.

Les joueurs ont certes l’habitude d’esquiver les questions sur leur avenir, en certifiant qu’ils restent focalisés sur le terrain. Mais Dani Olmo a rétabli la vérité. « Je peux utiliser des clichés et dire que je suis concentré sur l'Euro, ce qui est le cas, a confié le milieu offensif de la Roja. Mais vous êtes évidemment attentifs à ce qui peut arriver. Je parle à mon entourage et ils me disent ce qui se passe. C'est logique. » En effet, le joueur du RB Leipzig fait partie des nombreux Espagnols cités dans les rumeurs mercato. Il se murmure que le FC Barcelone s’intéresse à Martin Zubimendi, Mikel Merino et Nico Williams.

🚨🇪🇸 Doubts on Nacho's move to Al Ittihad are serious, as reported yesterday. Both player and club have still not proceeded with green light despite advanced talks on two-year deal.



Real Madrid expect Nacho to close the saga with final decision in the next days. pic.twitter.com/tvANj75BBU