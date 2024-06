Euro 2024 ‍: Allemagne-Ecosse, bonne petite audience pour TF1

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

C'est sur TF1 qu'était diffusé le match d'ouverture de l'Euro 2024. Mais si la Une était en tête des audiences, il n'y avait pas de quoi jubiler.

TF1 était largement en tête des audiences vendredi soir grâce au football, puisque 27,1% des téléspectateurs, soit 5,09 millions de personnes, étaient devant Allemagne-Ecosse contre 16,1% pour France 2, deuxième au classement avec Tropiques Criminels. Cependant, cette affiche inaugurale de l'Euro 2024 ne fait pas des étincelles et pour preuve, en 2021, le match d’ouverture entre l’Italie, futur vainqueur, et la Turquie avait réuni 23,5% des téléspectateurs et 5,13 millions de personnes, soit un petit peu mieux qu’Allemagne-Ecosse. De son côté, TF1 se réjouit tout de même d'être en tête sur l'ensemble des parts d'audience.

Tout le monde sera désormais attentif à l'entrée en lice de la France, lundi soir à 21h contre le Portugal.