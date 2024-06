TV ‍: Autriche - France, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Euro 2024.

Par Alexis Rose

Placée dans les principaux favoris de l’Euro 2024, qui débute officiellement le 14 juin, l’équipe de France aura une entrée en lice difficile à aborder contre l’Autriche.

Quelle heure pour Autriche - France ?

Alors que l’Euro aura déjà débuté, avec notamment le match entre la Pologne et les Pays-Bas, la France entrera officiellement en scène ce lundi 17 juin contre l’Autriche. Cette première rencontre des Bleus se disputera à 21 heures au Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf devant plus de 50 000 spectateurs.

Sur quelles chaînes suivre Autriche - France ?

Si M6 diffusera les plus gros matchs de l’Euro 2024 en clair, c’est TF1 qui aura la primeur d’ouvrir le bal avec ce premier match de la France face à l’Autriche. Sur la Une, Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront aux commentaires. Ce premier match des Bleus sera aussi disponible sur beIN Sports 1.

Les compos probables de Autriche - France :

Adversaire redoutable pour une entrée en lice, l’Autriche pourrait bien être la surprise du Groupe D. Même si la France et les Pays-Bas font figure de favoris pour les places en huitièmes, l’Autriche jouera chèrement sa peau. Sur une très bonne dynamique depuis 2023, avec une seule défaite lors des 14 derniers matchs (10 victoires), la formation du célèbre entraîneur Ralf Rangnick abordera ce match contre la France sans pression et avec l’envie de bien faire. En quête d’un joli parcours à l’Euro, après son huitième en 2020, l’Autriche a donc tout pour être la bête noire de la France.

La compo probable de l’Autriche : Lindner - Lienhart, Daniliuc, Danso, Mwene - Seiwald, Laimer - Baumgartner, Prass, Schmid - Gregoritsch.

Malgré les incertitudes, sachant que la France a connu un début d’année 2024 compliqué avec une défaite contre l’Allemagne en mars et un timide match nul face au Canada dimanche dernier (0-0), les Bleus débuteront malgré tout cet Euro avec un statut de favori au même titre que le pays hôte ou l’Angleterre. Vainqueure puis vice-championne des dernières Coupes du Monde et finaliste malheureux de l’Euro 2016, la France cherchera à remporter le troisième championnat d’Europe de son histoire après 1984 et 2000. Mais pour cela, il va falloir que le groupe de Didier Deschamps trouve le fameux déclic.

𝑳’𝑬𝒒𝒖𝒊𝒑𝒆 𝒅𝒆 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆, 𝒄’𝒆𝒔𝒕 𝒍’𝒆́𝒒𝒖𝒊𝒑𝒆 𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒖𝒕𝒆 𝒍𝒂 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆 🇫🇷



100 portraits de français derrière les Bleus 💙 #BleuCollectif pic.twitter.com/clLLY6ifL0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 13, 2024

La compo probable de la France : Maignan - Koundé, Saliba, Konaté, Théo Hernandez - Griezmann, Kanté, Rabiot - Dembélé, Thuram, Mbappé.